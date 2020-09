NFL continuará con las pruebas diarias de COVID-19. Tras sufrir algunas semanas turbulentas, la NFL y el Sindicato de Jugadores (NFLPA) se pusieron de acuerdo en el protocolo sanitario para los campos de entrenamientos y la temporada 2020. Ahora, a escasos días del arranque de la campaña, ambas partes acordaron extender la realización de pruebas de COVID-19 diarias a todos los jugadores hasta nuevo aviso.

The NFL and NFLPA agreed to extend daily COVID-19 testing for players and other Tier 1 and 2 individuals until further notice, with the exception of game day, according to a memo sent to clubs.

The "pregame" test will occur the morning before, i.e. Saturday before a Sunday game.

