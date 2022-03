NFL confirma partido de Arizona Cardinals en México para este año 

La NFL dio a conocer que Arizona Cardinals será el primero de los dos equipos que jugarán un partido en México este 2022.

Los Cardinals regresarán al país tras 17 años, luego de que en 2005 derrotaron 31-14 a los 49ers de San Francisco en el estadio Azteca.

Cabe señalar que, ese fue el primer partido para la franquicia fuera de Estados Unidos.

Nuestro hogar lejos de casa.



The NFL has announced that we have been designated to play a regular season game at Estadio Azteca in Mexico City in 2022.#CardenalesEnMexico 🇲🇽