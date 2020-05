NFL celebrará junta de dueños a través de una videollamada. La pandemia de COVID-19 que afecta a los Estados Unidos desde hace algunas semanas impidió que la NFL mantuviera su Draft en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Pese a esto, la Liga llevó a cabo el sorteo de novatos, el cual se realizó de manera virtual por primera vez en la historia.

The @NFL has switched its mid-May owners meeting to remote video conferencing because of the coronavirus pandemic https://t.co/K5yOWKTeqq — Las Vegas Review-Journal (@reviewjournal) May 2, 2020

Ahora, la NFL planea hacer uso de la tecnología nuevamente para celebrar a mediados de este mes una reunión de dueños. A través de una videoconferencia, los 32 propietarios de las franquicias que integran este circuito darán a conocer su posición acerca de diferentes temas; además se votarán acerca de posibles cambios a las reglas.

Now official — The NFL’s Annual Meeting has been cancelled. https://t.co/vhCtXqxB8d — Ian Rapoport (@RapSheet) March 12, 2020

Originalmente, esta junta se iba a realizar durante marzo en Marina del Rey, California, sin embargo, este evento tuvo que ser pospuesto por la contingencia sanitaria. Asimismo, la reunión anual, que se iba a desarrollar en ese mismo mes en Florida fue cancelada, por lo que los asuntos pendientes se deberán resolver en un par de semanas en la conferencia a distancia.

NFL celebrará junta de dueños a través de una videollamada; se espera que se voten algunos cambios de reglas para la temporada 2020

Se espera que en los próximos días, la NFL dé a conocer su calendario de juegos para la temporada 2020. De acuerdo a algunos reportes, la Liga no contempla arrancar su campaña más tarde de lo programado, ni mover la fecha del Super Bowl, el cual se jugará el 7 de febrero de 2021.

The NFL has switched its mid-May owners meeting to remote video conferencing because of the pandemic.https://t.co/xZyKVEqyOp — AP NFL (@AP_NFL) May 1, 2020

Se desconoce los planes que tenga la NFL para afrontar la contingencia sanitaria, aunque cuenta con tiempo para realizarlo, debido a que la pretemporada de los equipos inicia a finales de agosto y la campaña regular hasta septiembre.

Síguenos en Twitter @ElDictamen