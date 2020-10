NFL castiga a los Titanes de Tennessee por su brote de COVID-19. Los Titanes de Tennessee lograron superar un brote de COVID-19 que ocasionó una serie de modificaciones en el calendario de la temporada. Pese a que se esperaba que el equipo recibiera un castigo ejemplar por los descuidos que tuvieron al momento de seguir los protocolos sanitarios, la NFL apenas los castigó con una fuerte multa.

Este domingo, la Liga indicó que tras concluir sus investigaciones, la NFL y la Asociación de Jugadores acordaron sancionar a los Titanes con 350 mil dólares por sus violaciones al protocolo implementado durante esta campaña. De acuerdo a Adam Schefter, reportero de ESPN, la Liga no sancionara individualmente a entrenadores o jugadores ni retirará selecciones del Draft 2021 a la franquicia.

Tennessee se mostró cooperativo durante las investigaciones de la NFL y esto influyó al momento de decidir el castigo al equipo. La Liga halló que algunos individuos no utilizaban una máscara facial, pese a que es de uso obligatorio al interior de las instalaciones, pero no encontró que el equipo realizaría actividades fuera de sus campos de entrenamientos por órdenes de los entrenadores o directiva.

Algunos periodistas indicaron hace algunas semanas, tras conocerse el brote, que la NFL castigaría severamente al equipo por poner en riesgo la temporada; la cual se realiza pese a la pandemia de COVID-19 que afecta severamente a los Estados Unidos.

