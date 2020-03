NFL cancela eventos del Draft 2020 en Las Vegas por coronavirus. Ante la propagación del coronavirus en Estados Unidos, la NFL decidió cancelar todos los eventos públicos relacionados con el Draft 2020 en la ciudad de Las Vegas, sede de este evento. Sin embargo, fue anunciado que el sorteo de reclutamiento de novatos se realizará del 23 al 25 de abril pese a la pandemia ocasionada por el Covid-19.

El Draft se iba a realizar por primera ocasión en Las Vegas, Nevada; pero debido a la crisis sanitaria que atraviesa Estados Unidos, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, determinó no arriesgar a la población y cancelar la realización de este icónico momento. Asimismo, se confirmó que el sorteo será transmitido por televisión y se señaló que se buscan “alternativas” para este proceso.

“Esta decisión refleja nuestra prioridad principal: la salud y seguridad de todos los aficionados y ciudadanos. Si bien este resultado es decepcionante tanto para la NFL y la comunidad de Las Vegas; esperamos con ansias asociarnos con los Raiders, la ciudad de Las Vegas y Las Vegas Convention and Visitors Authority para un futuro draft de la NFL así como evaluar oportunidades para otros eventos importantes de la NFL en Las Vegas en el futuro, incluyendo el Super Bowl”, declaró Goodell en un comunicado de prensa.

La medida se toma unas horas después de que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos sugiriera suspender todos los eventos y actividades que reúnan a más de 50 personas por al menos ocho semanas, para evitar un incremento en el número de casos de Covid-19.

