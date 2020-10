NFL cancela el Pro Bowl 2021 por la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 golpeó nuevamente los planes de la NFL. Este miércoles, la Liga anunció la cancelación del Pro-Bowl, debido a que pondrá sus esfuerzos en poder terminar la temporada regular y la postemporada, en medio de la pandemia de coronavirus que ha afectado a un par de equipos.

Esta será la primera ocasión en 60 años que el Tazón de los Profesionales, como también es conocido este juego, no se celebra. Para su edición 2021, la ciudad de Las Vegas fue elegida como la sede de este evento. El nuevo estadio Allegiant iba a ser la casa de este compromiso, pero ahora, recibirán este encuentro en 2022, según lo informado por la NFL.

The @NFL is reimagining the 2021 Pro Bowl, and the 2022 Pro Bowl has been awarded to Las Vegas and @AllegiantStadm » https://t.co/RewdZjCMaB pic.twitter.com/ckKY50w9U7

— Las Vegas Raiders (@Raiders) October 14, 2020