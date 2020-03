NFL aumentará dos partidos de postemporada en 2020. A pesar de que muchos jugadores de la NFL no estaban de acuerdo con incrementar su carga de partidos para los próximos años, finalmente acordaron ratificar el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (CBA), el cual conlleva que se disputen un mayor número de juegos a partir de la próxima temporada.

Sources to ESPN: NFL players voted to approve the proposed CBA, giving the NFL 10 more years of labor peace, players an increased share of revenue, former players added benefits, and the league 17-game regular seasons along with an expanded playoff field.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) March 15, 2020