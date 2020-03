NFL aumenta el tope salarial para la temporada 2020. Después de que los jugadores de la NFL ratificaran el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (CBA), el Consejo de Administración de la Liga informó a los directivos de los equipos que el tope salarial para la temporada 2020 fue fijado en 198.2 millones de dólares para cada franquicia.

The NFL Management Council just informed team officials the salary cap will be $198.2 million per club in 2020, per sources.

El número está en sintonía con lo esperado por expertos, equipos y por periodistas, quienes a finales del pasado mes de febrero predijeron esta cifra. Este será el séptimo año consecutivo que se aumenta el tope salarial en al menos 10 millones de dólares. En la campaña de 2019, estuvo tasado en 188.2 mmd.

Los jugadores representarán una inversión para las franquicias de 242.9 millones de dólares en 2020; 198.2 mdd corresponden al tope salarial y 44.7 mdd en beneficios y pagos basados en el desempeño, así lo informó Tom Pelissero, reportero de NFL Network.

Bajo el anterior CBA, los equipos estaban obligados a utilizar el 89% de su tope salarial y a nivel liga este número debería llegar a 95%, de los contrario lo faltante debía ser entregado directamente a los jugadores. Debido a que la NFL implementa un tope salarial rígido, ningún equipo puede estar por encima de la cantidad establecida previo al arranque del año.

Con la llegada del nuevo CBA, mismo que brindará de certidumbre laboral hasta 2030, los jugadores obtendrán un porcentaje más alto de las ganancias de la liga. Para 2020, recibirán el 47% de los ingreso, en 2021 esa cifra aumentará en un punto porcentual. Asimismo, puede hacerse acreedores al 48.5% de las ganancias a partir de que la NFL incremente los partidos de temporada regular, lo que se espera suceda en 2021.

The NFL and NFLPA are currently in discussions about issues related to the 2020 league year, including the salary cap and whether the league year will start Wednesday as planned. More news to come as the day progresses.

— Dan Graziano (@DanGrazianoESPN) March 15, 2020