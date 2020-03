NFL aprueba incremento de equipos en los playoffs para 2020. Finalmente, la NFL aprobó el aumento de equipos participantes para la postemporada, los cuales pasarán de 12 a 14 a partir de la campaña 2020. Este martes, los dueños de las franquicias realizaron una conferencia telefónica para llevar a cabo la votación que arrojó como resultado la expansión del número de partidos en los playoffs.

Tras llegar a un acuerdo con el Sindicato de Jugadores de la NFL para renovar el contrato colectivo de trabajo hasta 2030, la Liga obtuvo su deseo de incrementar el número de clubes que calificarán a la postemporada; así como el aumento de partidos de temporada a regular a 17, el cual se podría dar para 2021.

A partir de esta temporada, se agregará un boleto más para los playoff tanto en la Conferencia Americana como Nacional. A su vez, esto provocará que solamente el mejor equipo de cada conferencia obtenga el derecho a descansar en la Ronda de Comodines. Anteriormente el segundo sembrado también tenía ese beneficio.

La Ronda de Comodines pasará de cuatro a seis partidos. El 9 de enero de 2021, cuando den inicio los playoffs de la NFL, se llevarán a cabo tres compromisos. Mientras que el domingo 10 de enero se realizarán el resto de los juegos.

Two notes:

— This likely makes regular season games more important for all, with top teams fighting for the one by per conference.

— Had this been adopted in 1990, just 1.6% of teams would have had a losing record. A bunch more 10-win teams would’ve gotten in. https://t.co/mspFzj7zXL

— Ian Rapoport (@RapSheet) March 31, 2020