NFL anuncia la nueva fecha del juego entre Titanes y Acereros. Un día después de anunciar la postergación del partido entre Acereros y Titanes, por un brote de COVID-19, la NFL dio a conocer la nueva fecha en la que se llevará a cabo este encuentro. A través de un comunicado de prensa, la Liga indicó que el duelo se jugará el próximo domingo 25 de septiembre a las 13:00 horas (tiempo del Este).

Breaking: The Titans-Steelers game this week is being rescheduled to later in the season, a source tells @AdamSchefter. pic.twitter.com/J5vLhj2rup

— SportsCenter (@SportsCenter) October 1, 2020