NFL anuncia cambios en su calendario. La NFL anunció una serie de cambios en su calendario, después de que decidiera postergar para el próximo fin de semana el juego entre los Patriotas y los Broncos. En total, fueron 8 los encuentros que sufrieron alguna modificación, a consecuencia de los casos de COVID-19 en los equipos de Nueva Inglaterra y los Titanes de Tennessee.

Great @NFL games happening now, more to come. A look at schedule changes for the weeks ahead. pic.twitter.com/r60l7KwgG0

— Michael Signora (@NFLfootballinfo) October 11, 2020