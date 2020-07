NFL analiza cancelar la pretemporada. El Sindicato de Jugadores de la NFL pidió que por motivos de seguridad no se dispute la pretemporada y rechazó la propuesta de la Liga de recortar la duración de los partidos de preparación rumbo al comienzo de la campaña. Debido a esto, la NFL estudia la posibilidad de no celebrar la pretemporada y dar espacio para más tiempo de preparación para los equipos.

De acuerdo a la agencia de noticias AP, la Liga analizará la propuesta del Sindicato, sin embargo, preferiría solamente disminuir el número de compromisos. La semana pasada, la página web de la NFL adelantó que existía la posibilidad de que solamente se jueguen dos encuentros de pretemporada.

With the NFLPA still opposed to preseason games, one possible camp schedule the union has discussed:

3 days: medical/equipment

21 days: strength & conditioning

10 days: unpadded practice

14 days: practice (10 max/8 padded)

Then it’d be straight into Week 1.

— Tom Pelissero (@TomPelissero) July 3, 2020