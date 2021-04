Neymar ratifica permanencia en el PSG porque está en casa.

Pese a los rumores sobre volver al Barça, el brasileño dice que ya no es un tema de discusión.

Neymar, delantero del PSG, mostró una emoción única tras eliminar al Bayern Múnich , todavía vigente campeón, y clasificarse a las semifinales de la UEFA Champions League tras manifestar que se siente como “en casa” por lo que pone fin a un posible regreso a la ciudad Condal.

“Ya no es un asunto (su marcha o continuidad en el París Saint-Germain). Es que es obvio que me siento a gusto y me siento en casa aquí en el PSG. Estoy más feliz que antes”, comentó para cadena TNT Sports Brasil.

En las últimas semanas crecieron los rumores para su regreso al Barcelona , club en el que militó entre 2013 y 2017, cuando decidió cambiar de aires y poner rumbo al PSG, en un traspaso que alcanzó los 222 millones de euros.

Mientras que pese a las especulaciones, el dorsal ’10’ del equipo parisino manda señales de una posible renovación de contrato con el club francés, que se clasificó a la antesala de la final por tercera vez en su historia.

Neymar cuajó en la víspera una excelente actuación en el Parque de los Príncipes pese al triunfo por 0-1 del conjunto alemán, que fue insuficiente para remontar el 2-3 que consiguió el PSG en el encuentro de ida.

Neymar ratifica permanencia en el PSG porque está en casa.

En las semifinales, el PSG se enfrentará al vencedor entre el Manchester City y el Borussia Dortmund.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.