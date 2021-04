Neymar quiere ser Jugador de póker cuando se retire. Neymar tiene claro cuál será su destino cuando se retire del futbol. El atacante de 23 años declaró que quiere dedicarse a ser jugador profesional de póker de tiempo completo.

“Es verdad. Es una de las cosas que más amo. Me siento muy a gusto y creo que después de jugar al futbol podré hacer torneos, viajar para jugar en aquellos en los que siempre he querido participar y nunca he podido por mi agenda. Cuando termine mi carrera futbolística, esa es una de las cosas que voy a hacer. Me veo haciéndolo porque llevo mucho tiempo jugando, he estado jugando casi todos los días y trato de aprender más y más”, dijo Neymar al portal francés CNews.

La pasión del brasileño por este juego comenzó durante la Copa del Mundo de Brasil 2014, en donde admite haberse vuelto un gran aficionado y actualmente es uno de los embajadores del juego online “PokerStarts”.

Real Madrid avanza a las semifinales tras eliminar a Liverpool

PSG cae pero elimina a Bayern Múnich de la Champions League

Neymar quiere ser Jugador de póker cuando se retire del futbol

“Comencé a jugar durante la Copa del Mundo de 2014. Durante la competición jugaban muchos jugadores y acabé aprendiendo a jugar con ellos. Miré desde fuera y luego me interesé, pensé que era genial la forma en que jugaban. Y terminé enamorándome del póker con el paso de los años”, recordó.

Neymar aseguró también que gracias al póker ha hecho grandes amigos que todavía hoy mantiene y ha vivido muchos momentos con compañeros futbolistas, tanto en el PSG como en el Barcelona, y es en el conjunto parisino donde comparte más esta afición.

“Jugamos mucho cuando estuvimos en Portugal (para la fase final de la Champions League 2020). A veces nos reunimos en mi casa, en la de Navas o en la de Paredes. Es una forma de unir al grupo, de pasar más tiempo juntos”, asegura.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen