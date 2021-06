Neymar queda fuera del Team of the Season en FIFA 21. El momento más esperado por toda la comunidad gamer ha llegado, pues FIFA 21 acaba de recibir el Team of The Season (TOTS Ultimate), donde se busca premiar a los mejores jugadores más destacados de las ligas europeas con grandes mejoras en sus valoraciones para el Ultimate Team. Sin embargo, este año sorprende los grandes ausentes que no se quedaron dentro del equipo, siendo el más destacado Neymar Jr.

Neymar fue excluido de Team of the Season (TOTS) en FIFA 21 🎮 🔥https://t.co/3LTT7xQjco — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) June 4, 2021

Las quejas de los fanáticos no se hicieron esperar, pues es sorprendente el hecho de que el brasileño se quede fuera a pesar de ser una de las cartas más cotizadas del juego con una media de 96 y estadísticas espectaculares.

No está Neymar du Nascimento. En su lugar están Kane y Lukaku que le importan a la cantidad de cero (0) individuos. Tampoco me iba a tocar, pero qué pereza 🥱 pic.twitter.com/f5L02EXwIZ — Baptistao (@Baptistaooo) June 4, 2021

Otra notable ausencia es la del zaguero francés Raphael Varane, quien es uno de los mejores defensas del juego con una media de 95.

Entre los elegidos para este equipo están grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Romero Lukaku, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, entre otros futbolistas que brillaron con sus equipos durante esta temporada y fueron elegidos previamente como lo mejor de cada una de sus ligas.

FIFA 21: Los TOTS Ultimate ya están disponibles – jugadores, medias y desafíos disponibleshttps://t.co/k9Qw0F3gik — MGG España (@MGG_ESP) June 4, 2021

Por otra parte, la comunidad también sintió una gran decepción por incluir a algunos otros jugadores que no ilusionaron mucho, como es el caso de Vrij, Jan Oblak e incluso Harry Kane, quienes son jugadores de un nivel menor a los demás y quienes probablemente se repetirán más en las recompensas.

Las cartas estarán disponibles en sobres durante una semana, hasta el viernes 11 de junio.

