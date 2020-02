Neymar lanza nueva demanda millonaria contra el Barcelona.

Neymar lanza una nueva demanda millonaria contra el Barcelona.

En primer lugar el brasileño volvió a arremeter en contra de su ex equipo, el Barcelona, pues nuevamente los demandó por una suma millonaria.

Neymar sumó una nueva demanda en contra los catalanes con un monto de 6.5 millones de euros por las “contingencias fiscales que tuvo que enfrentar como persona física, por los contratos de su fichaje en 2013”.

Por lo tanto parece que el posible regreso de Neymar a la institución española parece muy lejano.

Mientras que el club barcelonista no está dispuesto a abonar esta suma que le reclama Neymar, pero tampoco a iniciar un litigio judicial en los tribunales con una contra demanda.

Finalmente esta es la tercera ocasión que Neymar demanda al Barcelona, esta vez porque busca que le reembolsen lo que las autoridades fiscales requirieron, sin embargo, Barcelona se niega a acceder.

En El Chiringuito TV, “Neymar denuncia al Barca.. Otra Vez.

El País publicó que “la guerra continúa, incesante, por parte de Neymar contra el Barcelona, mientras Josep Maria Bartomeu sobrevive en mitad de la crisis y no descarta la vuelta del brasileño. Ahora más que nunca, para frenar la crisis de reputación que sufre como presidente”.

Neymar “ha demandado al club azulgrana por tercera vez, en esta ocasión para reclamar 6,5 millones de euros por las contingencias fiscales que tuvo que afrontar como persona física, tanto por cuota como por sanción”

