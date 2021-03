Neymar intentó reclutar a Lionel Messi para el PSG. Después de que Lionel Messi convulsionara el mercado de fichajes el verano pasado, al pedir su salida de Barcelona, PSG y Manchester City se perfilaron como los posibles destinos del delantero rosarino. A meses de distancia del cisma que ocasionó la Pulga, un reporte señala que un excompañero de equipo intentó reclutarlo.

¿Y si te llama Neymar? Según L'Équipe, el crack brasileño llamó a Lionel Messi para intentar convencerlo de que deje el Barcelona para jugar en el PSG. pic.twitter.com/SnFZ7G9Sif — SportsCenter (@SC_ESPN) March 9, 2021

De acuerdo a información publicada este día por el diario deportivo francés L’Equipe, Neymar habló directamente con Messi para convencerlo de fichar con Paris-Saint Germain. “Tienes que venir, Leo”, habría dicho el delantero brasileño al argentino en la conversación, que ocurrió previo a la elección de Joan Laporta como nuevo presidente del club Culé.

El plan de #Neymar para convencer a #Messi de jugar en el #PSG tras el triunfo de #Laporta https://t.co/l8NZFvjqXe — William Ludeña Arias (@williamludena) March 9, 2021

Previamente, Ney expresó abiertamente su deseo de reencontrarse con Leo en un equipo, pero no dejó entrever que sería a través de una reunión en Barcelona. “Me gustaría volver a jugar con Messi, es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. Lo pondría en mi lugar, no tengo problema, salgo yo. Quiero volver a jugar con él, seguro el próximo año tenemos que hacerlo”, declaró el futbolista de PSG tras un juego de la Champions League.

En 2019, Leo fue quien lanzó el primer guiño hacia Neymar, al asegurar que deseaba que los Blaugranas volvieran a fichar a la estrella brasileña.

“La verdad es que sí, me hubiese encantado que viniera Neymar. Entiendo a la gente que estaba en contra. Y es normal por todo lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó. Es normal y lógico que haya mucha gente que no quiera que vuelva, pero pensándolo a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo y obviamente nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidad de conseguir los resultados que todos queremos. Como algo deportivo, me hubiese encantado que volviera”, declaró Messi en entrevista con el diario Sport.

El duelo, Messi vs Neymar seguirá esperado ⚽https://t.co/d0htD4JMXu — Sopitas (@sopitas) March 9, 2021

Hasta el momento, Lionel Messi no ha revelado cuál será el siguiente paso de su carrera y detalló que esperará al término de la presente temporada para tomar una decisión.

