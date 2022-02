Neymar entrena con el PSG y podría regresar.

El técnico del PSG no quiso adelantar juicio sobre el brasileño; posible baja de Benzema cambiaría táctica.

Mauricio Pochettino, técnico del PSG, no se mostró optimista sobre la posible presencia de Neymar frente al Real Madrid. Pero tampoco la descartó, en un momento en el que el brasileño combina entrenamientos individuales con otros con el resto del grupo.

El brasileño fue visto en sesión de este jueves con la escuadra francesa en busca de mejorar su condición y estar elegible para el conjunto merengue.

Además, el argentino reconoció este jueves que la eventual baja de Karim Benzema en el Real Madrid cambiaría su análisis del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del próximo martes.

“Es uno de los mejores atacantes del mundo”, reconoció Pochettino sobre el delantero francés, en la rueda de prensa previa al duelo liguero que mañana les enfrentará al Rennes.

“Su ausencia no digo que nos beneficiaría, porque nosotros tenemos que hacer nuestro juego y el Madrid tiene una plantilla con grandes jugadores. Pero en el análisis, en la estrategia, no solo del PSG, de cualquier club. Se tiene en cuenta si un jugador como él no está en el campo”, agregó.

Benzema se recupera de unos problemas físicos en la pierna izquierda tras una lesión sufrida el pasado 23 de enero y su presencia en el decisivo duelo europeo es incierta.

Pochettino consideró el choque con el Madrid “como muy importante”. Pero pidió concentrarse en el duelo contra el Rennes, el único rival de la primera división francesa que les ha batido en Liga.

“Ganar el partido de mañana será la mejor preparación para llegar el martes en óptimas condiciones”, dijo.

