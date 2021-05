Neymar acusa a Nike de mentir tras el rompimiento de sus relaciones. Neymar reaccionó al anuncio de Nike sobre el rompimiento de su acuerdo comercial, debido a unas acusaciones de abuso sexual que rodean al jugador de PSG, y calificó de “absurdo y mentiroso” el comunicado de prensa que lanzó la empresa estadunidense.

💥 Neymar arremete contra Nike: “Afirmar que mi contrato acabó porque no contribuí de buena fe con una investigación es absurdo, mentiroso”https://t.co/6p9DpIgcNK — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 28, 2021

“Afirmar que mi contrato se rompió porque no contribuí de buena fe con una investigación es absurdo, mentiroso”, escribió la estrella brasileña en su cuenta de Instagram. “Parece que en 2016 ya estaban al tanto de ese hecho. ¡Y yo no sabía nada!, añadió el goleador de París Saint-Germain.

Ney explotó en su largo posicionamiento en redes sociales y develó que Nike nunca le brindó la oportunidad de defenderse de los señalamientos, al tiempo que negó haber tenido una relación con la denunciante.

“No me dieron la oportunidad de defenderme. No me dieron la oportunidad de saber quién era la persona que se sintió ofendida. No la conozco. Nunca tuve una relación [con ella]”, agregó Neymar en su publicación.

Ya se sabe por qué #Nike rompió su contrato con #Neymar



Nike afirma que el futbolista no cooperó en la investigación de la denuncia de una empleada de la firma, que aseguró haber sufrido una agresión sexual por parte del jugador. /cc pic.twitter.com/qei8fjsxmu — DW Español (@dw_espanol) May 28, 2021

El jueves, Nike anunció el motivo del rompimiento del contrato que firmó con Neymar, después de que una empleada de la empresa lo acusó de una agresión sexual. La marca deportiva aseguró que el brasileño se negó a cooperar de buena fe durante la investigación, lo que dio pie a que finalizaran su relación de 15 años con él.

“Nike puso fin a su relación con el deportista porque se negó a cooperar en una investigación de buena fe sobre acusaciones creíbles de actos indebidos de su parte contra una empleada”, dijo la empresa, que añadió que no hubo resultados concluyentes en las investigaciones, por lo que no podía hacer una “declaración acusatoria sin poder aportar los hechos que la respalden”.

