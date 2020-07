Newcastle United va por Lionel Messi. Newcastle se encuentra a punto de convertirse en el nuevo equipo millonario del futbol mundial y sorprendería al orbe con sus fichajes durante el siguiente mercado de transferencias. De acuerdo al reportero Ben Jacobs, periodista de BeInSports y de ESPN, las Urracas tienen en la mira a los futbolistas más importantes de LaLiga, como Lionel Messi.

Just interviewed a senior source at Saudi Media City who believes #NUFC has now "been purchased" by PIF. Adds "the best LaLiga players will be bought, led by Messi" 👀

My understanding remains nothing has been finalised/approved, but Saudi sources continue to talk up takeover.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 26, 2020