Neuer recuerda la eliminación de Alemania ante México.

Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich y de la selección de Alemania, aceptó que perder ante México en Rusia 2018 provocó la eliminación de su país por primera vez en la fase de grupos de un Mundial.

“Si no logras dar el primer paso, no puedes seguir adelante en los demás juegos. El perder nuestra posición fue una gran experiencia para nosotros, fue la primera vez que Alemania no avanzó a la siguiente ronda”.

Mientras que Alemania llegó a Rusia como campeón del mundo en Brasil 2014. Sin embargo, en la fase de grupos solo venció a Suecia y cayó ante México y Corea del Sur.

“México hizo un buen trabajo en contra de nosotros, jugaron a sorprendernos en el contraataque”, expresó Neuer, quien se prepara para jugar la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Chelsea.

Además el portero de 34 años reconoció que al inicio de su carrera con el Shalke 04 quería jugar alguna posición de campo y no estar bajo los tres postes.

“Durante 4 años no tuvieron portero en el Shalcke 04 y el entrenador me puso en la portería. No teníamos buenas canchas, jugábamos en la tierra y no era tan divertido, pero lo hice lo mejor posible. Y ya nunca jugué en el campo, así que me quedé en la portería y estuve feliz de hacerlo”, precisó.

Finalmente a pesar de que México venció al campeón del mundo, dejó puntos contra Suecia. Y en los octavos de final, Brasil lo echó de la máxima justa.

