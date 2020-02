Néstor de la Torre revienta a Ricardo Peláez. Néstor de la Torre, ex directivo de Chivas, criticó las declaraciones que realizó Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño Sagrado, el fin de semana pasado tras la goleada recibida por Guadalajara a manos de los Tigres y en las que indirectamente señaló al entrenador, Luis Fernando Tena, por el mal paso del club.

De la Torre comentó que durante su administración no tuvo las facilidades que ha tenido en poco tiempo Peláez y que a pesar de la fuerte inversión realizada el directivo se deslinda de los pobres resultados conseguidos hasta el momento.

“No me gustó lo que dijeron el fin de semana; ‘tenemos una buena plantilla, pero no un buen equipo’, o sea, compré bien, pero el entrenador no funciona. El diseño no es inmediato, es para un tiempo de adaptación”, declaró Néstor de la Torre entrevista con la Octava Sports.

Por otra parte, el ex directivo de Guadalajara comparó los problemas que tuvo para adquirir refuerzos durante su periodo al frente del área deportiva de la escuadra Rojiblanca y dio su diagnóstico sobre el mal momento de las Chivas.

“No puedes comprar diciendo una cosa, diciendo que es otra. Eso es lo que está afectando a Chivas. Yo nunca gasté 35 millones de dólares. Tenía que vender para poder comprar”, agregó.

Por último, de la Torre expresó su desacuerdo en haber traído una gran cantidad de jugadores a Chivas y explicó que lo deseable hubiera sido contar con jugadores que aportaran experiencia y liderazgo a la plantilla.

“Creo que en lugar de haber traído a esos tres o cuatro jugadores, hubiera traído a uno solo, pero con experiencia, con fuerza, con personalidad; para aportar no nada más dentro del campo, sino también con el grupo”, finalizó.

Guadalajara cayó por primera vez en el Clausura 2020 el fin de semana pasado al ser derrotado 3-0 por Tigres. El Rebaño Sagrado cuenta con 6 puntos de 15 posibles y esta jornada recibirá en el estadio Akron a Cruz Azul.

Además, la escuadra dirigida por Luis Fernando Tena fue eliminada sorpresivamente en octavos de final de la Copa Mx por Dorados.

