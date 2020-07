Nemanja Matic renueva con Manchester United.

Anunció este lunes la renovación del centrocampista Nemanja Matic hasta 2023.

El jugador serbio, que llegó al United en 2017 procedente del Chelsea, terminaba contrato el próximo verano. Esta temporada ha jugado 27 partidos entre todas las competiciones.

“Aún me queda mucho que dar y conseguir en mi carrera como jugador y poder hacerlo en el Manchester United será todo un honor”, dijo Matic a la página web del Manchester United.

Happy with today's @NemanjaMatic news? 😁

💬 Time to hear from the man himself 👇#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 6, 2020