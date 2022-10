Nely Miranda niega retiro y se enfoca en París 2024.

Motivada por su medalla de oro y bronce en la Serie Mundial.

Luego de tener una actuación destacada en la pasada fecha de la Serie Mundial de Para Natación 2022 que se efectuó en Tijuana, Baja California, Nely Edith Miranda Herrera, compartió su experiencia al ganar medalla de oro y bronce, además de revelar que se encuentra al 100% para buscar su calificación a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La leyenda del deporte paralímpico mexicano, Nely Miranda, negó que se encuentre cerca un probable retiro, si no al contrario, reveló que está más motivada para continuar cosechando triunfos tanto para Veracruz y México a nivel internacional.

Nely Miranda niega retiro y se enfoca en París 2024

En conferencia virtual a través de Atletasmx, la paranadadora veracruzana comentó “No me veo retirada. Sigue en mi esa adrenalina por competir. Estoy al 100%, cuando llegue el momento quiero hacerlo con la cabeza en alto, pese a los resultados que se de. Mi objetivo es seguir dando ese 100% en cada entrenamiento y competencia”, afirmó.

“No pueden vencer a alguien que nunca se ha rendido”, así expresó Nely Miranda sobre la frase que desea que la recuerden, “cada vez que pasa algo, me fortalezco más. Me gustaría cuando llegue el momento del retiro, que me recuerden como una persona que no pueden derrotar”, precisó.

Las medallas de Nely Miranda Herrera fueron Oro en 50 metros pecho con 1:03.87 minutos, así como Bronce en los 50 metros dorso S4 con 58.14 segundos. Asimismo, la para nadadora mejoró su tiempo en los 50 libres con 41.97 segundos aunque no hubo finales al no contar con el número requerido de atletas en esta prueba.

En el Campeonato Mundial de Para Natación efectuado en Madeira, Portugal 2022, Nely Miranda se agenció medalla de plata en el relevo mixto 4×50 metros y el bronce en los 150 combinado SM4 con 1:01.60 minutos.

Además, en la etapa de la serie en Italia en marzo de este año, sumó un bronce que le dio el pase mundialista.

Destacó que el trabajo que tienen con el entrenador José Peláez ha rendido frutos en cada una de las competencias, además de que se cumplen los objetivos trazados, “somos una familia, todos estamos enfocados en los entrenamientos, somos un gran equipo”, señaló.

Agradeció el apoyo brindado por el Instituto Veracruzano del Deporte que dirige José Alberto Nava Lozano para la Serie Mundial en Tijuana, a la vez que mencionó que tiene como mayor motivación a su hijo, su mamá, a Daniela Tello, a todos que de una u otra manera se encuentran a su alrededor para cumplir el proceso de Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 y los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La para nadadora reveló que el próximo 21 de octubre a las 9 horas, impartirá una charla con alumnos de nuevo ingreso de la Licenciatura en Administración en el Instituto Tecnológico de Veracruz de donde es egresada de esa carrera universitaria.

