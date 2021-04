Nely Miranda motivada con la mira puesta en Tokio.

Lo más importante es que su salud está bien. Así el entorno de la multimedallista internacional en paranatación Nely Miranda Herrera, que volvió de Lewisville motivada tras conseguir dos primeros lugares, en los 150 metros combinados y en los 50 metros dorso, categoría S4. Pero con la espina clavada que, en su prueba, los 50 metros libres, aún no consigue el boleto a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Ahora falta que el Comité Paralímpico Mexicano (Copame) defina la lista confirmada para la justa veraniega. Ella ya cumplió con las marcas MQS en dos eventos, pero aún le falta el proceso de reclasificación física, para definir si seguirá en la misma categoría o su lesión la mueve a otra.

Cabe recordar que, en 2017, durante el Mundial de Paranatación en la alberca “Francisco Márquez” de Ciudad de México, la veracruzana sufrió convulsiones y fue operada en 2018 de la columna. Incluso siendo inducida al coma por una semana. Parecía su retiro, pero no fue así.

“Lo que buscaba primero era dar la marca MQS y el siguiente paso es que me metan en la lista de los que tiene que reclasificar deportivamente, que podría ser en Alemania del 17 al 20 de junio para que liberen la marca que di y cumplir con los factores”, indicó.

En el panorama de Miranda Herrera está el selectivo nacional en Cancún, Quintana Roo. Aunque dijo que no le convendría estar en esa competencia. Enfocándose mejor a una preparación más sólida con miras a la reclasificación en Alemania al tener ya el registro que solicitó Copame y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Bajo la tutela de José Peláez Ampudia, Nely buscará su cuarta medalla paralímpica. Para Tokio 2020+1 se nadará en las pruebas de 50 libres, 50 dorso, 150 combinado, 100 y 200 metros libres quedaron fuera de la justa.

“Y en cuanto a la reclasificación, lo que los clasificadores determinen yo lo voy a respetar. Sí me preocuparía que me bajarán más la categoría porque entonces en lugar de ayudarme el deporte me estaría perjudicando a mantenerme a salud y funcionalidad en mi vida diaria.

“En cuanto a tiempos, no sólo es la pandemia, yo tengo dos años aparte de no estar nadando. A pesar que en estos tres años no tuve contacto con el agua y adquirirlo apenas hace mes y medio los tiempos que traigo están bien”, explicó.

Nely consideró que sí le dará tiempo prepararse y llegar bien a los Juegos Paralímpicos, para aspirar a los cinco mejores del mundo.

Y dejó en claro que, en lo particular, sí fue apoyada por el Gobierno Federal para poder asistir al evento en Texas. Confiando que tendrá el respaldo correspondiente para viajar a Alemania en próximas semanas.

