Necaxa vence a Mazatlán FC por la mínima. En el partido que abrió la jornada 5 del Guard1anes 2020, Necaxa superó 1-0 a Mazatlán FC y obtuvo su primer triunfo del torneo. Una anotación desde el manchón penal sobre el final de la primera parte de Lucas Passerini (43’), bastó para que los Rayos se llevaran los tres puntos.

Después de 30 minutos bastante grises, ambas escuadras se soltaron un poco más sobre la cancha del estadio Victoria. Lucas Passerini realizó una brillante jugada individual dentro del área, se libró de la marca de Carlos Vargas e intentó disparar entre las piernas de Miguel Fraga, pero el portero de los sinaloenses atajó correctamente la esférica y salvó su meta.

Al 35’, Mazatlán contragolpeó a los locales y se quedó cerca en un remate que pasó por encima de la portería de César Huerta. Al minuto 40, Nicolás Díaz interrumpió el viaje de la pelota con su mano en el área, pero el árbitro no apreció la acción. Segundos más tarde, el VAR hizo su aparición y el árbitro determinó señalar el penal después de observar la jugada en la repetición.

Passerini (43’) cobró desde el manchón y venció a Fraga con un potente disparo, para adelantar a los locales en el marcador. En el complemento, fueron los dirigidos por Francisco Palencia los que intentaron ir al frente y proponer el partido.

Necaxa vence a Mazatlán FC por la mínima y deja el último lugar de la Liga Mx

En el minuto 68, Fernando Aristeguieta acarició el empate, pero no logró conectar correctamente un servicio de Luis Mendoza y terminó por desaprovechar la opción más clara para la visita. Sobre el final del partido, el VAR tuvo un momento polémico al revisar una mano muy clara de un defensor de Necaxa dentro del área.

Se acaba la primera mitad en el estadio Victoria. ¡Aún queda mucho camino para darle la vuelta! 🏴‍☠️⚓️ pic.twitter.com/5zuc7TK1OC — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) August 11, 2020

Tras varios minutos, el árbitro determinó no otorgar el penal, por un fuera de lugar que antecedió a la jugada. En las distintas tomas que observó el nazareno, no se apreciaba con claridad dicha posición adelantada de Cándido Ramírez. Mazatlán intentó en los últimos minutos rescatar el punto, pero su suerte no mejoró y cayó por la mínima ante los Rayos.

Necaxa dejó el último lugar de la tabla y llegó a cuatro puntos. Por su parte, Mazatlán FC permaneció en cuatro unidades y cayó por segunda ocasión en el torneo.

