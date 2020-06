NBA reanudaría su temporada en Orlando con 22 equipos. Este jueves, la NBA someterá a votación su propuesta para reanudar la temporada 2019-2020, tras el parón provocado por la pandemia de COVID-19, entre los gobernadores de la Liga. Alrededor de las 11:30 horas (centro de México) comenzará la conferencia vía telefónica, en la que los 30 equipos deberán aceptar o rechazar el plan presentado.

The NBA's Board of Governors has a 12:30 PM ET call on Thursday with the intention of approving the league's plan for a 22-team return-to-play in Orlando, sources tell ESPN. https://t.co/Sh7k6ylCdz — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020

De acuerdo a un reporte de Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, la NBA tiene la intención de reanudar sus actividades el 31 de julio en el complejo ‘The Disney World Resort’, ubicado en Orlando, Florida, en donde se realizará el resto de la campaña con solamente 22 equipos, el resto no participaría ante sus nulas posibilidades de alcanzar un puesto en la postemporada.

Each of the 22 teams will play eight regular season games in Orlando for seeding purposes for the playoffs, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020

Según lo publicado por Wojnarowski, la reanudación se dará con las quintetas que se encuentra a una distancia no mayor a seis partidos del octavo lugar, por lo que la Conferencia del Oeste tendrá 13 representantes y nueve del Este, quienes disputarán los restantes ocho partidos de la temporada regular.

So the NBA's inviting 22 teams to Orlando: 13 Western Conference, 9 Eastern Conference. Eight-regular season games per team. Play-in for the 8th seeds. July 31-October 12. Vote tomorrow to ratify.

The NBA's back. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020

Las franquicias que participarían en esta propuesta serían, por la Conferencia Este: Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphia, Brooklyn, Orlando y Washington. Por el Oeste: Lakers de Los Ángeles, Clippers de Los Ángeles, Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas, Memphis, Portland; Nueva Orleans, Sacramento, San Antonio y Phoenix.

The play-in format requires a double-elimination format for the 8th seed, a single-elimination for the 9th seed, per sources. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020

Asimismo, la NBA propuso un sistema de clasificación a los playoffs que enfrentaría a los sembrados ocho y nueve de cada Conferencia por un boleto a la fase final del torneo. Este escenario se podría llevar a cabo siempre y cuando el noveno lugar esté a una distancia máxima de cuatro juegos del octavo sitio.

Dentro del protocolo que envió a revisión a los equipos, la Liga estipula que los equipos podrían comenzar sus trabajos de acondicionamiento en Orlando en los últimos días de julio. Además, se realizarán pruebas de detección de COVID-19 a todos los elementos que participen en la reanudación de las acciones en el complejo de Disney.

ESPN story on the NBA's plan for a return: https://t.co/z90vvFqob6 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020

Adrian Wojnarowski aseguró que si un jugador es diagnosticado con coronavirus será puesto de inmediato en cuarentena y separado de sus compañeros, de manera que se trate de manera individual al caso. Mientras que el resto de sus compañeros serán monitoreados detenidamente.

Walt Disney World Resort Expected to Host the NBA For Remainder of Season https://t.co/n21s4yhkHW via @WDWThemeParks — WDW Theme Parks (@WDWThemeParks) June 3, 2020

Los basquetbolistas tendrán el permiso para utilizar su tiempo libre en actividades de recreación dentro del ‘Disney World Resort’, sin embargo, deberán practicar la distancia social y evitar el ingreso del personal del complejo a sus habitaciones.

While players and coaches will be allowed to golf and eat at outdoor restaurants in Disney, they will also be required to maintain social distancing, sources tell @ramonashelburne. https://t.co/X2esAfEPvq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020

La NBA determinó suspender indefinidamente su temporada el pasado 11 de marzo, tras detectar los primeros jugadores enfermos de COVID-19.

