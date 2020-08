NBA reanudará los playoffs el sábado tras protestas de los jugadores. A dos días de la histórica protesta que encabezaron los Bucks de Milwaukee y que orilló a la NBA a suspender todos los juegos de playoffs el miércoles y jueves, la Liga y la Asociación de Jugadores (NBAPA) anunciaron que las actividades de la postemporada se reanudarán el sábado, tras acordar lo anterior con los basquetbolistas y los directivos de los equipos.

“Ayer tuvimos una conversación sincera, apasionada y productiva entre jugadores, entrenadores y gobernadores de equipo de la NBA sobre próximos pasos para promover nuestros esfuerzos y acciones colectivos en apoyo de la justicia social y la igualdad racial. Todas las partes acordaron reanudar los juegos de playoffs de la NBA el sábado 29 de agosto”, se informó en un comunicado de prensa en conjunto entre la NBA y la NBAPA.

Como parte de las negociaciones para el regreso a las arenas, la NBA y los dueños de los equipos acordaron la creación de una ‘coalición de justicia social’; que se enfocará, entre otros temas, en la difusión del compromiso cívico, en la pelea por una reforma policial y judicial; así como en la promoción del voto para las elecciones presidenciales de 2020.

Breaking via NYT: The NBA and its players's union announced a plan to convert league arenas — provided they are under team ownership control — into polling locations for the November election as part of an agreement to resume the playoffs on Saturday.https://t.co/W97i70OcIj

