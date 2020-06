NBA podría suspenderse nuevamente si detecta un brote de COVID-19. La NBA se encuentra a un poco más de un mes de reanudar su temporada en el complejo de Disney World en Orlando, sin embargo, está consciente del incremento de casos de COVID-19 en el estado de Florida. Debido a esto, la Liga anunció que estaría dispuesta a suspender nuevamente sus actividades en caso de detectar un brote de esta enfermedad entre jugadores.

“Si tuviéramos una propagación significativa del coronavirus en nuestra comunidad, eso podría llevarnos en última instancia a detener la temporada”, expresó Adam Silver, comisionado, en una conferencia de prensa con periodistas.

Asimismo, Silver mencionó que se deberá aprender a vivir con la presencia del virus, sin embargo, aseguró que confía que las medidas que implementará la NBA a su reanudación serán suficientes para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 entre sus integrantes.

“Una cosa que estamos aprendiendo sobre este virus es que hay muchas cosas que son impredecibles. Mi conclusión final es que no podemos dejar atrás al virus y que es con lo que vamos a vivir en el futuro próximo… en esencia estamos protegidos de los casos que nos rodean. Por esas razones todavía nos sentimos muy cómodos estando en Orlando”, agregó el comisionado.

The NBA Comeback begins on Thursday, July 30th at the ESPN Wide World of Sports Complex in Florida. Learn more about the competitive format. #WholeNewGame

FOLLOW THREAD ⤵️ pic.twitter.com/YaGbctnQdE

— NBA (@NBA) June 26, 2020