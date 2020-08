NBA multa a Draymond Green por manipular a Devin Booker. La pésima temporada de los Warriors de Goldes State les costó no estar en la reanudación de la NBA en Orlando, Florida, por lo que Draymond Green aprovechó para incursionar en el mundo de los medios de comunicación. Sin embargo, un análisis emitido por el defensivo estrella del equipo provocó una cuantiosa multa por parte de la Liga.

Draymond Green has been fined $50,000 by the NBA for comments that Devin Booker should leave the Suns. The league viewed his comments as tampering. https://t.co/6BXyVKbxyG

La NBA sancionó con 50 mil dólares a Green por un comentario que fue interpretado como “tampering” (manipulación de la agencia libre) tras halagar a Devin Booker durante el partido entre los Suns de Phoenix y los Pacers de Orlando y pedir que deje a su equipo.

Draymond Green talking Devin Booker on @NBAonTNT: "Get my man out of Phoenix. It's not good for him, it's not good for his career. I need my man to go somewhere he can play great basketball all the time, and win."

Ernie Johnson: "Are you tampering?'

Draymond: "Maybe" pic.twitter.com/vTUn4pK3iq

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) August 7, 2020