NBA investiga la salida de Lou Williams de la burbuja.

El jugador de Clippers se va a perder dos juegos, entre ellos el derbi contra los Lakers.

La NBA investiga a Lou Williams para conocer los detalles de su salida de la burbuja de seguridad en Orlando, dado que solicitó el permiso para ir a un funeral, pero fue visto en un ‘club de caballeros’.

El Jugador de Los Angeles Clippers estuvo en un club nocturno con el rapero Jack Harlow quien rápidamente borró la foto que había publicado en su historia de Instagram y dijo después que era una foto antigua.

Williams dijo a la seguridad de la NBA que visitó el club por un breve periodo de tiempo.

A Williams se le permitió salir de la burbuja por razones personales, pues iba a asistir a un funeral. El jugador de 33 años publicó una foto de Paul G. Williams, quien murió el 16 de julio.

Clippers’ Lou Williams will have 10-day quarantine on Orlando campus after picking up food at Magic City on excused absence — sidelining him through first two seeding games — NBA says.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2020