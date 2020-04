NBA dejará regresar a los entrenamientos a algunos equipos. La NBA reculó y no permitirá el regreso a los entrenamientos de los equipos el 1 de mayo. En su lugar, la mejor liga de baloncesto del mundo expresó que las franquicias cuyas sedes estén en los estados menos afectados por la pandemia de COVID-19 podrán abrir sus instalaciones a partir del 8 de mayo, a pesar de que horas antes habían informado una fecha anterior.

The NBA has informed its franchises that it is targeting no earlier than May 8 for any use of team's practice facility, sources tell @TheAthletic @Stadium . The NBA will continue to monitor coronavirus pandemic with its timings.

“Debido a que operamos en muchas jurisdicciones diferentes, tenemos que prestar mucha atención a las diferentes reglas, estado por estado, ciudad por ciudad. Pero al final del día, somos una liga nacional, por lo que sentimos que nos corresponde establecer lo que creemos que son los estándares correctos para nuestros jugadores”, expresó Adam Silver, comisionado, al indicar que se podrían retornar a los entrenamientos.

Sources: If an NBA team facility’s city is no longer subject to stay-at-home order, it may make facility open potentially starting May 8:

– Individual workouts; no more than four players permitted at facility at one time

– Max of one team staffer in person

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 27, 2020