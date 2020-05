NBA aprobaría realizar pruebas de COVID-19 a algunos equipos. La NBA continúa a la espera de tomar la decisión sobre la reanudación de su temporada 2019-2020. Mientras eso ocurre, los directivos comienzan a brindar certidumbre a los equipos y hace días informaron del regreso escalonado a los entrenamientos en aquellas ciudades de Estados Unidos menos afectadas por la pandemia de COVID-19.

Ante la posible vuelta de los jugadores a las instalaciones de sus respectivas franquicias, la Liga habría aprobado que los clubes que estén en las municipalidades en donde las pruebas de coronavirus estén disponibles para “trabajadores de salud en riesgo”, puedan aplicar estos test en sus instalaciones a todos sus elementos y personal, aunque sean asintomáticos.

Magic get OK from NBA to test players for COVID-19 as they move closer to reopening team facility https://t.co/A1KWGXbs3p pic.twitter.com/ViTF4rHnPY

— Orlando Sentinel (@orlandosentinel) May 8, 2020