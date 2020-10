NBA analiza iniciar su temporada 2020-2021 en navidad. La NBA puso la muestra de cómo superar la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 al disputar el resto de su temporada 2019-2020 en una burbuja en Orlando, Florida. Sin embargo, se vio obligada a retrasar el inicio de su campaña 2020-2021 tras terminar mucho más tarde de lo esperado por el parón ocasionado por la contingencia sanitaria.

ESPN reporting with @WindhorstESPN, @ZachLowe_NBA and me on NBA Board of Governors meeting underway today to discuss plans for 2020-21 season, including possible start date as soon as Christmas Day: https://t.co/1ZR9ESSy7r — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 23, 2020

Sin una fecha clara de arranque para su siguiente temporada, la Liga discute la posibilidad de comenzar las acciones tan pronto como navidad. De acuerdo a ESPN, este viernes, la Junta de Gobernadores de la NBA se reúne para discutir su calendario de juegos de 2020-2021 y se analizan varias opciones.

The NBA is targeting Dec. 22 for the start of the 2020-21 season and a 72-game campaign that finishes before the ‘21 Olympics, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2020

Una de las posibilidades es jugar menos de 82 partidos, la duración normal de una temporada. Además, los directivos están conscientes de que no podrán permitir el acceso de aficionados en todas las arenas, por lo que se decantarían por arrancar pese a que algunos clubes no contarían con el apoyo de su público.

“El objetivo para nosotros la próxima temporada es jugar una temporada estándar, una temporada de 82 partidos y playoffs. En los estadios locales, frente a los fanáticos”, declaró Adam Silver el mes pasado, empero, esto parece poco probable, según lo reportado este viernes por ESPN.

Sources: The NBA continues to prefer in-market play for 2020-21 season — avoiding bubbles. Arena protocols when fans are allowed could include testing for some and better air purifiers in buildings. Full details on @TheAthleticNBA: https://t.co/pdIlY1Uob3 — Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2020

Algunas franquicias apoyan la idea de iniciar la campaña el 25 de diciembre, una fecha especial para la NBA, pero, otros equipos no están confiados en que sea posible arrancar en ese día y proponen celebrar el comienzo de la temporada a mediados de enero, en el Día de Martin Luther King.

🏀 Posible fecha para el arranque de la NBA https://t.co/aFCMdxPge0 — MARCA (@marca) October 23, 2020

Una fecha importante será la del 30 de octubre, el día límite para que la NBA presente a la Asociación de Jugadores cualquier modificación sobre Acuerdo Colectivo de Trabajo de cara a 2020-2021. Si la Junta de Gobernadores aprueba un proyecto de campaña, aún deberá presentar su plan y esperar la aprobación de la Asociación de Jugadores.

