Navarro se queja de los contratos a mayores de 30 años.

El jugador del León, Fernando Navarro salió a reflexionar en redes sociales acerca de los contratos a los jugadores de más de 30 años de edad.

“Que miedo tienen algunos para contratar/renovar jugadores de 30+ años”.

“Primero que nada, a los 30 es cuando en mi experiencia y de lo que me ha tocado vivir con varios compañeros. Estamos en nuestro mejor nivel.

“Segundo, a un profesional a los 30 NO le quedan 2 años de su mejor nivel, a un “PROFESIONAL” le quedan a los 30. Tranquilamente 5 años de un nivel bastante alto, ¿no?”. Expresó en un largo texto el mexicano.

Navarro no dio pistas de para quién iba dirigido el mensaje, ya que el defensa tiene contrato hasta el verano del 2022. Luego de que renovó en el 2019 por tres años más con el equipo de La Fiera.

“De Rafa decían que venía a retirarse a León jaja, vino a romperla , a hacer historia, tanto que regresó a Europa. Chapo casi 35 y lo único que veo es como aumenta su nivel cada partido, así hay muchísimos ejemplos.

“Ya olviden esa etiqueta de 30+ años ‘ya está viejo’ es un pensamiento que en el futbol de hoy ya no aplica”, agregó.

En el futbol mexicano se ha filtrado en las recientes renovaciones de jugadores de más de 30 años, que los clubes solo brindan contratos de 1 o 2 años máximo, con algunas excepciones, una de las razones para que Navarro salga a expresar su molestia.

“Y no, no necesitan solo PROFESIONALES de 30+ para tener un equipo que pelea por títulos… porque ya los vi: ‘Navarro dice que los jóvenes no se necesitan para ser campeón’”.

“¡Claro que no, el hambre, el empuje y el talento de los más jóvenes es igual de importante para conseguir el objetivo máximo, quedar campeón!”.

