Navarro jugó 4 años sabiendo que no iba a ser convocado.

A pesar de uno de los mejores jugadores en los últimos años, Fernando Navarro no ha contado con las oportunidades requeridas con la Selección Mexicana.

El futbolista de León platicó con el periodista Rubén Rodríguez en Agenda FOX Sports. Quien lamentó no estar en mente de los técnico del Tri. “No sé cual sea la razón de no ser convocado con la Selección Mexicana”.

‘Navarrito’ es consciente que debe seguir trabajando en León, y que en algún momento llegará otra oportunidad.

“Sé que estando bien con mi equipo, tendremos más chances todos de ser llamados. Trato de enfocarme en hacer bien las cosas, y eso espero que me dé”, reiteró.

Agregando que “las convocatorias se deben ganar a pulso, y así me la gané. Desde que empecé mi carrera, y muchas veces por estatura, me costó ganarme lugares”.

Fernando Navarro lamentó que sus 168 centímetros sean un impedimento para que lo miren: “Todo lo he logrado con trabajo y demostrando en la cancha, a mí nadie me apadrinó ni regaló nada”.

Por eso lamentó lo ocurrido en el proceso pasado en la Selección Mexicana.

“Con Juan Carlos Osorio estuve esperando oportunidades o por lo menos de tener chance de mostrarme y no la tuve por un tema físico (estatura). Pero al final me quedé tranquilo y jugué esos 4 años sabiendo que no iba a ser convocado”.

Para finalizar, Navarro no renuncia al Tri, y levanta la mano con Gerardo Martino para una oportunidad.

“No sólo es ir y estar ahí; quiero hacer diferencia y ganarme la confianza del cuerpo técnico. Quiero una oportunidad como la tuve en Copa Oro, y creo que lo hice bien, más allá que fuera contra Martinica”.

Así que pone la mira en Catar 2022: “Sin duda con Venezuela también lo hice bien, pero no me conformo con eso; yo sigo con la mente en llegar al Mundial y cuando me den una oportunidad la aprovecharé al máximo”, concluyó para Agenda FOX Sports.

