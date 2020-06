Napoli vence a Juventus y gana el título de la Coppa Italia. Napoli se coronó campeón de la Coppa Italia al superar en tanda de penales 4-2 a Juventus. Los dirigidos por Gennaro Gattuso acertaron sus cuatro cobros desde los once pasos, mientras que la Vecchia Signora erró dos tiros. Hirving Lozano no vio acción en el encuentro, pero eso no lo inhibió de festejar el título con el resto de sus compañeros.

¡LA COPPA ES NUESTRA! Si, si señores yo soy azzurro. 👕

Si, si señores de corazón. 💙

Porque este año de acá de Napoli. 🌋

De acá de Napoli salió el nuevo campeón. 🏆#CoppaItaliaCocaCola #ForzaNapoliSempre 💙 pic.twitter.com/ZEfrfg1o3F — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) June 17, 2020

Los Azzurri fueron superiores a su rival en la cancha del estadio Olímpico de Roma a lo largo de todo el encuentro. De no ser por una actuación sobresaliente de Gianluigi Buffon, los napolitanos pudieron haberse llevado el cetro de la Coppa en tiempo reglamentario, pero vieron sus aproximaciones chocar con el poste o con el legendario arquero italiano.

¡¡NAPOLI ES CAMPEÓN DE LA COPPA ITALIA 2019/20!!

¡¡VENCIERON A LA JUVENTUS EN PENALES!!

¡¡EL PRIMER TÍTULO PARA GATTUSO COMO DT!! pic.twitter.com/Yur2WBwNMI — Invictos (@InvictosSomos) June 17, 2020

La más clara de Juventus llegó a penas a los cinco minutos de comenzada la final. Paulo Dybala aprovechó un error en la salida de Napoli para habilitar a Cristiano Ronaldo, quien remató de pierna derecha, empero, su remate fue bien rechazado por Alex Merte. A partir de este momento, la balanza se inclinó en favor de los Azzurri.

En Acerra, las calles están de fiesta por el título de Napoli en la Copa Italia. pic.twitter.com/KM2o6lfcmc — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2020

Lorenzo Insigne puso el primer aviso sobre Buffon al estrellar un disparo en el poste. Dries Mertens probó al portero de la Juve, pero no logró vencerlo. Insigne nuevamente trato de abrir el marcador con un potente tiro, pero la figura de Gianluigi apareció una vez más.

Napoli vence a Juventus y gana el título de la Coppa Italia, Hirving Lozano permanece todo el juego en la banca

La segunda mitad no trajo mejores jugadas y ambos equipos mostraron un poco de cansabcio tras jugar apenas hace unos días en el retorno del balompié italiano. En el minuto 93’, Buffon salvó el partido al milagrosamente escupir un remate de cabeza de Memanja Maksimovic y un posterio disparo a bocajarro de Eljf Elmas.

Tomó al Napoli en pleno conflicto entre dirigencia y futbolistas. En 17 partidos dirigidos, tan sólo perdió 5, tiene al equipo vivo en Champions y acaba de ganarle la Coppa Italia a la Juve. Algo de fútbol y garra sabe el gran Gennaro Gattuso… pic.twitter.com/uYBWfDel6I — Juez Central (@Juezcentral) June 17, 2020

El campeón se tuvo que definir desde los once pasos. Juventus abrió la tanda, pero Merte atajó el cobro de Dybala. Napoli se fue adelante enseguida con un tanto de Insigne. Danilo voló el segundo tiro del equipo de Turín y Politano puso el 2-0 en favor de los Azzurri. Leonardo Bonucci acercó a la Vecchia Signora, pero Maksimovic volió a incrementar la diferencia.

Le ganaron al líder de la Serie A en la final. Le ganaron al sublíder de la Serie A en cuartos de final. Y le ganaron al tercer lugar de la Serie A en semifinales. Napoli se cargó a Lazio, Internazionale y Juventus para levantar el título. Vaya Coppa de Italia. CAMPEONES. pic.twitter.com/GLLhr5Nwds — Invictos (@InvictosSomos) June 17, 2020

Aaron Ramsey anotó el 2-3, sin embargo, Arkadiuzs Milik marcó el penal definitivo del encuentro y entregó el primer título en seis años a Napoli.

