Napoli reanudará prácticas la próxima semana pese a crisis por COVID-19. A pesar de que Italia es uno de los países más afectados por el COVID-19, la directiva de Napoli llamó a sus futbolistas a reanudar los entrenamientos. Hirving Lozano y sus compañeros deberán reportar el próximo miércoles 25 marzo para reanudar sus actividades bajo la dirección de Genaro Gattuso, entrenador del club.

⚽️: El equipo Nápoli del mexicano Hirving Lozano retrasó la fecha para regresar a los entrenamientos para el próximo miércoles. La escuadra celeste tenía contemplado volver a las prácticas el próximo lunes, en medio de la pandemia de coronavirus que azota a Italia. pic.twitter.com/WJ2jjP3fb2 — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) March 21, 2020

En un principio los futbolistas de los Azzurri estaban programados a presentarse en el Centro Técnico el lunes 23 de marzo, sin embargo, este viene, la directiva de Napoli decidió postergar el comienzo de las prácticas un par de días.

🔴 ÚLTIMA HORA | Italia supera los 4.000 fallecidos por coronavirus tras sumar 627 muertes en un día https://t.co/wWHqwny8DM pic.twitter.com/hIDzCfu9NB — EL PAÍS (@el_pais) March 20, 2020

Esta decisión, adoptada por Lazio, sublíder de la Serie A, levantó una serie de críticas, debido a que las autoridades italianas suspendieron todas las actividades grupales por lo menos hasta el 4 de abril.

Napoli reanudará prácticas la próxima semana pese a crisis por COVID-19, decisión genera críticas

La determinación de la escuadra napolitana generó molestia en Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas, quien señaló que la orden del club no tiene “sentido”, debido a que aún deben transcurrir varias semanas antes de que se reanude la liga.

Italia anuncia 627 muertes por coronavirus en 24 horas

https://t.co/CKASuGfe9V pic.twitter.com/d63JOqYnHU — CNN en Español (@CNNEE) March 20, 2020

“El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenar ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso”, expresó el ex futbolista.

😡¿¡QUE ESTAS HACIENDO!?😠

.

El Napoli de la serie A, publicó a través de sus redes sociales que el próximo 23 de marzo reanudarán actividades a pesar de la cuarentena extrema del país italiano. El equipo italiano no acatará indicaciones del gobierno de aquel país

.#COVID2019 — ¡Hola Fútbol!👋🏽 (@HolaFut) March 18, 2020

Diversos equipos de la Serie A han reportado casos al interior de sus instituciones y han comenzado una campaña para recaudar fondos para las víctimas de este virus.

Serie A: Napoli ya tiene fecha para volver a los entrenamientos pic.twitter.com/hKw8GflZxk — IDP Noticias (@idpnoticias) March 17, 2020

Italia es uno de los principales focos de infección de coronavirus. Hasta el momento, se reportan más de 47 mil personas afectadas por el COVID-19 y 4,032 fallecidos a causa de esta enfermedad.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.