Napoli no viajó para medirse a Juventus. Debido a los dos casos de COVID-19 que detectó en los últimos días, Napoli no viajó a Turín para encarar este domingo a Juventus, en partido correspondiente a la jornada 3 de la Serie A. Los Azzurri no recibieron el permiso de las autoridades sanitarias para tomar su vuelo y perderá en la mesa el encuentro, ante la negativa de la Liga para suspender el partido.

El sábado, una vez que se supo que los napolitanos no habían realizado su viaje hacia Turín, la Vecchia Signora anunció en sus redes sociales que se presentaría al compromiso tal y como estaba programado en el calendario. Ante esta situación, todo parece indicar que los actuales monarcas del balompié italiano ganarían por ‘default’ el juego.

Napoli se respalda en que la autoridad sanitaria no le permite viajar

Juventus en que la Lega los obliga a jugar.

Es bastante probable que ambos tengan mucha influencia en los entes en los que se respaldan

El viernes, Piotr Zielinski se convirtió en el primer elemento del equipo que dirige Gennaro Gattuso en dar positivo en los exámenes de COVID-19. Un día después, Eljif Elmas fue confirmado como el segundo caso de coronavirus en el equipo y esto motivó a las autoridades sanitarias de la región de la Campana a negar el permiso de viaje a los Azzurri.

El rechazo llega en medio de un temor de un rebrote de esta enfermedad en esa región italiana. Los contagios en club Napoli se dieron unos días después de que los campeones de la Coppa Italia se midieran ante Génova, escuadra que reportó una gran cantidad de resultados positivos a principios de esta semana.

Hasta el momento, la Serie A no se ha pronunciado en torno al futuro del duelo entre Juventus y Napoli. En medio de esto, distintas versiones periodísticas señalaron que los napolitanos comenzaran un proceso de cuarentena y se someterán a nuevas pruebas de coronavirus para descartar más contagios.

