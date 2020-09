Naomi Osaka confirma que no participará en Roland Garros. A menos de una semana de alzar el trofeo de campeona del US Open, Naomi Osaka confirmó en sus redes sociales que no podrá participar en Roland Garros. La tenista japonesa informó que sufre una lesión en el tendón de la corva que no ha podido superar, por lo que optó por descansar y perderse el último Grand Slam del año.

“Desafortunadamente, no podré jugar Roland Garros este año. Mi tendón de la corva todavía está adolorido, así que no tendré suficiente tiempo para prepararme para la arcilla”, publicó Osaka en su cuenta de Twitter.

¡MALAS NOTICIAS! ❌ Naomi Osaka anunció que no jugará el Roland Garros 2020 😱😢 Todos los detalles ⬇️⬇️https://t.co/4r4r9ByPjH — Community Sports (@csportsag) September 18, 2020

Asimismo, la clasificada número 3 de la WTA mencionó que Roland Garros llega muy pronto tras disputar otro Grand Slam. Por último, aseveró que próximamente regresará a las canchas y agradeció el apoyo de sus aficionados en las últimas semanas, en las que se reanudó la actividad del tenis mundial.

“Esta vez estos dos torneos llegaron demasiado cerca el uno del otro para mí. Muchas gracias por todo el apoyo durante las tres últimas semanas. ¡No lo podría haber hecho sin ustedes! (…) Me verán más pronto que tarde”, concluyó la tres veces ganadora de un Grand Slam en su carta publicada en redes sociales.

Naomi Osaka, ganadora del US Open, se borra de Roland Garros https://t.co/q0SndFQ6to — Pedro Redmont Herdoiza Crespo (@PedroRedmont) September 18, 2020

Roland Garros pondrá fin a la temporada de Grand Slams cuando arranque el 21 de septiembre. El tercer torneo importante del año concluirá el 11 de octubre y permitirá el acceso limitado de personas al complejo durante la celebración de este certamen.

