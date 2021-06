Naomi Osaka anuncia su salida de Roland Garros. Naomi Osaka sorprendió al mundo del tenis al anunciar su retiro de Roland Garros, un día después de ganar su primer duelo del torneo. La japonesa dio a conocer que su salida está motivada por un desgaste emocional que arrastra desde hace algunos años y reveló que ha sufrido largos episodios de depresión.

“Nunca quise ser una distracción y acepto que mi momento no fue el ideal y mi mensaje podría haber sido más claro. Más importante aún, nunca trivializaría la salud mental ni usaría el término a la ligera. La verdad es que he sufrido largos episodios de depresión desde el US Open de 2018 y me ha costado mucho lidiar con eso”, dijo Osaka en un mensaje.

La tenista Naomi Osaka, se retira del Roland Rarros porque no aguanta más la presión de los periodistas.

Creo que está llegando el tiempo en que las personas ejerzan su libertad sin importarles absolutamente un carajo que dirá uno o el otro, en esta sociedad puritana e hipócrita. — Héctor Manrique (@manriquehector) May 31, 2021

La número dos de la WTA añadió que lo mejor para el Abierto de Francia y para sí misma es que no continúe en el torneo. “Creo que lo mejor para Roland Garros, los otros jugadores y mi bienestar es renunciar para que todos puedan concentrarse en el torneo nuevamente”, agregó.

Finalmente, Osaka aseguró que tiene personalidad introvertida y que padece de ansiedad social, por lo que no disfruta hablar con la prensa. “Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida, y cualquiera que me haya visto en los torneos se dará cuenta de que a menudo uso auriculares, ya que eso ayuda a calmar mi ansiedad social”, escribió la nipona, quien se disculpó por no atender una conferencia de prensa el domingo.

Naomi Osaka venció en sets corridos (6-4 y 7-6) a Patricia María Tag en la primera ronda de Roland Garros y era una de las favoritas para llevarse el segundo Grand Slam de la temporada.

