Nahuel inconforme con el arbitraje y pide a Tigres no aflojar.

Nahuel Guzmán, portero de los Tigres de la UANL, reconoció sentir molestia por la forma en cómo compensaron los árbitros el tiempo añadido. Aunque reconoce que la manera de plantear el juego por parte de Pablo Guede , pero piensa que sufrieron por bajar la intensidad.

“El árbitro añadió más, no sé cuantos mas quiere jugar, si va a adicionar más de dos minutos, que ponga tres, si van a poner dos y van a jugar tres o cuatro me parece ridículo. El aprendizaje, Guede estaba conforme con que si equipo no bajó los brazos. Y tiene que ver con que el rival se quiere llevar algo, tienen posesión de pelota. Puso un montón de gente en ataque, nos complicó y el aprendizaje es estar cien por cien en intensidad. No bajar los brazos aun en una victoria holgada, mantener la intensidad al cien para no sufrir un partido que estaba controlado”, indicó el guardameta.

Pese a romper una sequía de dos juegos sin triunfo en casa , el argentino sabe de la importancia por sumar tres puntos. Aunque admite una sensación rara por el desenlace final del partido donde les marcaron dos goles en cuatro minutos de un 3-0 al minuto 88.

“La sensación grupal es de un poco de desazón por los dos goles sobre el final que deja el marcador un poco más ajustado de lo que esperábamos o creemos que merecíamos. Fue un partido parejo, nosotros estuvimos más agrupados, al fin de cuentas ganamos y eso es importante y tenemos varios partidos seguidos. El no tener que hacer un esfuerzo para remontar un resultado es bueno así que contento con el resultado y con esa sensación rara por los dos goles”.

Nicolás ‘Diente’ López fue el jugador del partido con su doblete y para Nahuel Guzmán es importante que jugadores como él ayuden a Gignac.

“Como compañeros y conocemos el trabajo que hace Nico para estar a disposición del entrenador, como todos, cada vez que nos toca, tratar de rendir. Le ha tocado convertir y para él está buenísimo, a nosotros nos viene bien. Y a André le viene bien tener a jugadores que puedan convertir. Hay una competencia sana y eso nos viene bien como grupo”.

“Tenemos una seguidilla de juegos que desgastan y la idea es que todos estén al cien para que puedan estar a disposición y una alegría por Nico y por todo el equipo”, indicó el portero.

