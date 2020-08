Nahuel Guzmán revira a José Luis Higuera por su polémico comentarios. Horas después de que José Luis Higuera, presidente de Atlético Morelia, explotara contra los Tigres y algunos de sus jugadores, Nahuel Guzmán, quien fue señalado por el exdirectivo de Chivas, respondió a los comentarios del famoso ‘Tío Higuera’. El portero de los Universitarios pidió pruebas al dirigente de los purépechas de que ha “lastimado” a un compañero de profesión.

Respeto mucho tu trabajo @JLHB33 .Pero para afirmar que "he LASTIMADO a un compañero de profesión" necesitas tener pruebas muy contundentes y confiables… pic.twitter.com/AyYTkMyhwP — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) August 21, 2020

“Respeto mucho tu trabajo @JLHB33 .Pero para afirmar que “he LASTIMADO a un compañero de profesión” necesitas tener pruebas muy contundentes y confiables…”, publicó el guardameta argentino en su cuenta de Twitter.

Todas tus otras opiniones 🗣 sobre Tigres, Tuca, Gignac y Nahuel me tienen sin cuidado 🥱 xq me queda absolutamente claro que te encantaría trabajar con jugadores como nosotros…😗 pic.twitter.com/UYJJPVlncf — Nahuel.I.Guzman (@PatonGuzman) August 21, 2020

Más temprano este viernes, Higuera protagonizó un video en vivo en el que aseguraba que le “cagan” los Tigres. Asimismo, arremetió con el mismo insulto contra Guzmán, André-Pierre Gignac y aseguró que los Felinos proyectan una imagen de “mamonería”. Por este motivo, el directivo de Morelia detalló que los Rayados de Monterrey son más de su agrado.

“Lo que representa Tigres, y como se ha hecho, no me gusta un equipo así. Me quedo con Monterrey. Un equipo con lo que proyecta Tigres no me gusta, me caga la altanería, me cagan jugadores como Nahuel (Guzmán), como (André-Pierre) Gignac; por descontar prefiero a Monterrey que a Tigres por esa mamonería que proyecta Tigres, parece que los seleccionan así”, declaró Higuera.

🗣️🎙️ Habló José Luis Higuera sobre lo que piensa de @TigresOficial 👇 pic.twitter.com/bku9k97oZ0 — Julio César (JcMn) 🇺🇦😎⚽👊 (@JulioCmnvrt) August 20, 2020

En 2017, las Chivas, que tenían en su directiva a José Luis Higuera, derrotaron en la gran final del Clausura 2017 a los Tigres por marcador global de 4-3. Tras la conclusión del juego, algunos jugadores de los Universitarios optaron por no participar en el protocolo de coronación de Guadalajara.

