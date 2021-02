Nahuel Guzmán reitera que Tigres representó a México en el Mundial de Clubes. Un par de semanas después de haber encendido la polémica al asegurar que los Tigres no representaban a México en el Mundial de Clubes, Nahuel Guzmán se retractó y aseguró que fue “una linda experiencia” poder participar en ese torneo en nombre de la Liga Mx y la Concacaf.

Nahuel Guzmán aprendió que Tigres representa a México https://t.co/akX9j7qxoQ — ALEJANDRO NAVARRO (@AnavarroT52) February 16, 2021

“Dentro de la hermosa experiencia que fue este Mundial, la competencia, me quedo con un aprendizaje muy grande y este es que más allá de que es cierto de que representamos a Tigres en el Mundial de Clubes que fuimos a Catar, y obviamente, fuimos en representación de la Liga MX y del torneo de la Concacaf”, declaró el Patón en conferencia de prensa.

Nahuel Guzmán afirmó este lunes que la final del Mundial de Clubes alcanzada por su equipo, Tigres, confirmó que el fútbol mexicano y el de la Concacaf merecen respeto. https://t.co/iTKqaa6GQY — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 16, 2021

Asimismo, el portero argentino agradeció a todos los aficionados mexicanos por apoyar a los Felinos durante el certamen y aseguró que buscaron representar a todas las personas. “Me di cuenta estando allá. De nuevo agradecerles, pero agradecerles a todos los mexicanos y no mexicanos, que estaban allí esperando por un saludo, por un abrazo con una foto por nosotros y más allá de que sean o no de Tigres creo que se sintieron representados”.

Por último, Nahuel Guzmán aceptó que sus declaraciones provocaron una reacción adversa entre aficionados y periodista. Pese a esto, volvió a cargar contra las personas que suelen criticar a los Tigres.

Nahuel Guzmán está satisfecho con la actuación de Tigres en el Mundial de Clubes 😌👍



El 'Patón' le mandó un mensaje a todos los que apoyaron al equipo desde México 👀👇https://t.co/NfQ8IfrgWi — SoyReferee (@SoyReferee) February 16, 2021

“Probablemente sí haya habido actitudes mías que le hayan dado para hablar a mucha gente si no no encontraría otra explicación. Mi declaración claramente dejó en evidencia a un montón de gente que no quería que nosotros representemos ni sus valores, ni sus ideales, ni su país, ni su futbol, nada”, concluyó.

