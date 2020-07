Nahuel Guzmán pide rebeldía a los jugadores de la Liga Mx. Ante los cambios que se han aplicado en el futbol mexicano y la nula participación de los jugadores en ellos, Nahuel Guzmán pidió a todos los futbolistas unión y “rebeldía”, con la finalidad de ser tomados en cuenta y agregar el “valor humano” a su profesión.

“El día que acá en México nos rebelemos y tengamos la fuerza colectiva, el jugador va tener mayor valor humano, me parece necesaria esa unión. Podemos hablar de gremio de lo que sea, si nos ponemos de acuerdo todos en algún momento en Argentina y Uruguay ha costado muchísimo que el gremio y la agrupación sea una”, expresó el portero de los Tigres en entrevista con Marca Claro.

Acerca de las modificaciones aprobadas por los dueños de los clubes de la Liga Mx, el ‘Patón’ aseguró que hacen a un lado el tema deportivo y reiteró que en ningún momento se consultó a los jugadores para realizar cambios estructurales en las diversas ramas del balompié nacional.

“Queda demostrado algo y no quiero que lo tomen a mal. Hay participantes o protagonistas que son indispensables para este juego y nadie es más protagonista que el futbol en sí. Tiene que haber jugadores dentro de la cancha para que se juegue a la pelota. Voy a que en el último tiempo se han tomado medidas que no ayudaron al jugador de futbol, que no lo valorizaron”, agregó.

A partir del Apertura 2020, y por los próximos seis años, la Liga Mx suspenderá el descenso. Asimismo, se aprobó la desaparición del Ascenso Mx y la creación de la Liga de Expansión Mx, la cual no brindará en los primeros dos años un boleto al máximo circuito.

