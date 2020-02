Nahuel anota con Tigres y provoca erupción en el Volcán.

El portero anotó, en el último minuto, el gol con el que el equipo de la Liga MX, Tigres avanzó a Cuartos de Final de la Liga de Campeones de Concacaf venciendo al Alianza de El Salvador.

En primer momento, el duelo se llevó a cabo en el Estadio Universitario, en donde Tigres empezó muy bien el encuentro.

Al minuto 9, Enner Valencia había concretado el primer tanto de Tigres y había emparejado el global. El ecuatoriano marcó a pase de André-Pierre Gignac.

El francés de Tigres empezaría a ser figura, además de la asistencia hizo un doblete. Le marcó al 23’ y 32’, el segundo por la vía penal. Ese gol lo convirtió en el mejor anotador de partidos oficiales en la historia del futbol de Nuevo León, superando a Humberto Suazo.

Pero el equipo salvadoreño reaccionó, Carlos Portillo hizo un doblete, marcó a los minutos 34 y 42. Esos dos goles pusieron el global 4-4. Por las dos anotaciones de visita, la ventaja era para el Alianza.

Tigres buscó con insistencia todo el segundo tiempo. Incluso estrellando balones en el travesaño y sumando delanteros en el campo.

Fue en el último instante, Nahuel Guzmán se sumó al frente en un balón parado a favor.

