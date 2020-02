Nagelsmann le hizo ‘fuchi guacala’ al Real Madrid. Para muchos dirigir al Real Madrid es una oportunidad única que tomarían sin pensarlo. Para otros, como el alemán Julian Nagelsmann, es una decisión que hay que tomarse con ‘cabeza fría’.

El actual entrenador del RB Leipzig, admitió que en 2018, tras la salida de Zinedine Zidane, fue buscado por el cuadro merengue. El teutón confesó que Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, lo tanteó para tomas las riendas del gigante de España-

“Es normal que si el Real Madrid te llama, lo sopeses. Me sorprendió al principio, lo pensé y no me encontré cómodo yendo allí. Si vas al Real Madrid no tienes tiempo para mejorar como entrenador”, contó Nagelsmann en una entrevista con el diario británico The Independent.

“No tienes oportunidad para ser un mejor entrenador, porque ya tienes que ser el mejor. Yo no era el mejor, pero puedo admitir que quiero ser uno de los mejores en el futuro. Si vas al Real Madrid o al Barcelona no tienes tiempo para crecer”, añadió.

En la perspectiva del alemán, en estos clubes “solo quieren victorias en cada partidos, títulos, Champions”. “Si no ganas, no puedes decir “soy aún joven, estoy en crecimiento”, no es tan fácil en el fútbol diseñar una carrera, porque es muy impredecible”.

“Lo más importante es tomar los pasos correctos, no los pasos más grandes. El Real Madrid es probablemente uno de los pasos más grandes que puedes dar, así que pensé “tengo 31 años, voy al Real, pero luego qué?”, apuntó el alemán quien confesó que el idioma fue una barrera para aceptar la propuesta.

El entrenador del RB Leiozig, Julián Nagelsmann, confirmo el interés del Real Madrid el pasado verano de 2018 y explico en una entrevista en " The Independent" los motivos por los que rechazó la oferta. pic.twitter.com/7lxRha72r9 — Futgol🇪🇸 (@Futgol91483222) February 14, 2020

“Soy muy expresivo con mis jugadores y no puedo hablar español aún. Solo puedo decir hola qué tal. Era el paso más grande, pero no el correcto”, apuntó Nagelsmann.

Nagelsmann, de 32 años, marcha segundo en la Bundesliga al frente del RB Leipzig.

En una entrevista para un diario británico, el actual entrenador del Leipzig, Julian Nagelsmann, dijo que el @realmadrid lo buscó en el 2018 para llegar al banquillo de los merengues. "Si vas al Real Madrid no tienes tiempo para mejorar como entrenador"

🎙️ Julian Nagelsmann pic.twitter.com/dC7DwX94Bu — Adrenalina (@adrenalina) February 14, 2020

