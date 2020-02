Nadal y Federer se preparan para batir récord mundial.

Cristopher Sosa Ibarra al México Open Taekwondo.

El alumno de Olympic Center Boca, está listo, competirá los días 8 y 9 de febrero en Puerto Vallarta, del 6 al 9 de febrero.

Cristopher Abraham Sosa Ibarra encará su primer torneo internacional del año, tras haber participado en el selectivo de los Juegos Deportivos Estatales, en el Auditorio Benito Juárez.

“Me sentí muy bien, la experiencia fue muy buena, fue algo que nunca me había tocado, no había peleado con tanta fuerza a pesar de estar cansado, no me rendí y fue muy bueno.

Ahora en el México Open espero pelear con alguien que sea muy fuerte para que pueda sacar el 100% de mi fuerza. Espero tener un rendimiento muy bueno y que sea alto”, señaló el taekwondoín veracruzano.

Sosa Ibarra es seleccionado estatal por Olympic Center Taekwondo Boca es dirigido por el profesor Rafael Ortiz Villalvazo.

En esta competencia internacional el veracruzano participará en la categoría juvenil de -51 kilogramos.

“Este sábado entran en acción Cristopher y Bárbara Méndez en el Torneo G1 Internacional”

“Para el domingo está programada la competencia de Luis Antonio Rivera en el G6 Nacional”.

Tenemos una gran expectativa por los resultados de nuestros taekwondoínes, han entrenado bien y se han preparado muy duro para llegar a este certamen y buscar representar muy bien a Olympic Center Boca”, dijo el entrenador Rafael Ortiz.

