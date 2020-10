Nadal vence a Djokovic en Roland Garros empata a Federer.

En primer lugar Rafael Nadal alzó su decimotercer título de Roland Garros tras vencer a Novak Djokovic tras dos horas y 41 minutos de partido. El español obtuvo su corona número 20 de Grand Slam para igualar a Roger Federer.

El español se quedó con la corona tras vencer Djokovic por 6-0, 6-2 y 7-5 en una final cargado al lado de Nadal y donde el serbio no metió las manos para dar batalla.

Rafa sumó su triunfo número 100 sobre la arcilla del Estadio Philippe-Chatrier la cancha que mejor le sienta al español.

Por lo tanto Nadal es el máximo ganador de Roland Garros con 13 títulos, siete más que el sueco Björn Borj que se quedó en seis coronas del abierto de Francia.

Con este triunfo, Nadal empata a Roger Federer, con quien ha rivalizado en los últimos años por ser el mejor del mundo, con 20 Grand Slams ganados y deja la tabla así:

Nadal se mostró feliz de sumar su decimotercer título de Roland Garros, tras ganar a Novak Djokovic en tres sets.

Mientras que el español, aún en pista, agradeció el apoyo de “mi familia y mi equipo, sin ellos no podría haberlo logrado”.

Además Rafa dedicó también unas palabras a su rival, el serbio Novak Djokovic. “Has jugado un gran torneo, le felicito por otro gran partido y le deseo lo mejor en el futuro”.

Finalmente el español recordó el mal momento que está atravesando el planeta por el COVID: “Quiero mandar el mensaje de que estamos pasando uno de los momentos más difíciles. Mucho ánimo y venceremos al virus”.

