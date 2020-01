Nadal recuerda que creció viendo a Kobe Bryant ganar títulos.

Nadal derrota a Kyrgios y ambos recuerdan a Kobe Bryant.

Rafa se medirá con el austríaco Dominic Thiem, y el suizo Stan Wawrinka con el ruso Alexander Zverev, para completar los cuartos de final del Abierto de Australia.

En una jornada en la que tanto el español como el australiano Nick Kyrgios recordaron la figura del estadounidense Kobe Bryant.

Nadal superó en una trepidante lucha al último australiano en liza, Nick Kyrgios (23), Thiem fue el verdugo del francés Gael Monfils (10).

They don't call him the world No.1 for nothing ☝️🇪🇸 After 3 hours and 38 minutes @RafaelNadal def. Nick Kyrgios 6-3 3-6 7-6(6) 7-6(4) to advance to his 12th #AusOpen quarterfinal.#AO2020 pic.twitter.com/a14tlkZWKt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

Wawrinka, campeón en 2014, sentenció al ruso Daniil Medvedev (4), y Medvedev fue el encargado de poner fin a la racha de once partidos ganados del también ruso Andrey Rublev (17).

No se inmutó el número uno mundial, que mantuvo la excelencia del anterior choque con su compatriota Pablo Carreño, y no se dejó intimidar por un Kyrgios en estado de gracia, al que superó por 6-3. 3-6, 7-6 (8) y 7-6(4) en tres horas y 38 minutos.

El jugador de Canberra saltó a la pista Rod Laver Arena con la camiseta de Los Angeles Lakers y el dorsal ocho en homenaje al recién fallecido Kobe Bryant, acompañado con una afectuosa y vibrante ovación que sacaron unas lágrimas al tenista y seguidor de la NBA.

El partido se esperaba vibrante, y el español arrancó con una marcha más y consiguió frustrar el servicio del rival en su segunda oportunidad para encaminar un parcial que acabaría con 6-3 a su favor.

El público cumplió su misión y se encargó de hacerle saber a Kyrgios que era el único combatiente local vivo en el cuadro, por lo que el australiano arrancó el segundo asalto en una dinámica diferente.

Nadal concedió una bola de rotura después de haber ganado dos partidos, ante Federico Delbonis y Pablo Carreño, y un set, sin concederlo. Su rival aprovechó la ocasión para poner tierra de por medio.

Con el partido igualado a un set, ambos jugadores se concienciaron en no conceder oportunidades con el servicio y mandaron la tercera manga a un desempate que Nadal, tras cometer una doble falta con pelota de set, acabó cerrando por 8-6.

Volvió a reducir su intensad y el balear se hizo con una tempranera rotura que sería anulada tras dejar escapar el juego al servicio con el 5-4 favorable.

El público ‘aussie’ despertó, y con ello el joven tenista local, pero Nadal respondió a las mil maravillas tras llevarse un nuevo desempate por 7-4.

Nadal cumplió con su objetivo y mantuvo la línea de su anterior partido, muy diferente a la discreta propuesta relativa a los dos primeros, para superar una prueba de fuego esencial para afrontar de la mejor forma posible sus cuartos de final frente a Thiem, rival con el que mantiene un balance positivo de 9-4.

El joven austriaco acabó con Monfils al vencerle por un poderoso 6-2, 6-4 y 6-4 en una hora y cincuenta minutos.

El quinto cabeza de serie selló con el pase a los cuartos su mejor actuación en Melbourne después de que los octavos de final logrados tanto en 2017 como en 2018 fueran sus registros más prósperos.

La progresión de Thiem a lo largo del torneo se corroboró después de que en segunda ronda rozara la eliminación ante el australiano Alex Bolt, 140º del mundo, tras ceder tanto la segunda como la tercera manga después de haber ganado la primera.

Después de avanzarl, el vigente finalista de Roland Garros se convirtió en el cuarto jugador austriaco en superar los octavos de final del Abierto de Australia.

Por detrás de sus compatriotas Peter Feigl (1978), Thomas Muster (1989, 1994 y 1997) y Stefan Koubek (2002).

Thiem no estará sólo como integrante de la nueva generación después de que Zverev reafirmara su considerable mejora en comparación con sus negativos resultados sufridos.

Tanto a final de la temporada pasada como al principio de este año durante la Copa ATP.

El jugador de Hamburgo derrotó por un triple 6-4 al joven Rublev.

Se unió al canadiense Milos Raonic como los únicos tenistas en alcanzar los cuartos de final sin haber cedido un sólo set.

.@NickKyrgios reflects on the late Kobe Bryant and how he used the news to 'motivate' himself in his fourth round match up with Rafael Nadal.#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/3a2Qeny0DT — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

El siguiente rival del joven alemán de 22 años será Wawrinka, de 34 años y campeón en Melbourne en la edición de 2014.

En las dos ocasiones que se enfrentaron, las dos de ellas en pista dura, Zverev se llevó la victoria en tres set.

El veterano jugador de Lausana (Suiza) sorprendió al ruso y candidato al título Daniil Medvedev (4).

Tras superarle por un ajustado 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (2) y 6-2 en un partido que rozó las tres horas y media de duración.

Medvedev llegaba a Melbourne como vigente finalista del Abierto de Estados Unidos, y tras completar una gran Copa ATP.

Sin embargo, se encontró inesperadamente con la reacción de un Wawrinka que firmó su victoria número trescientos en pista dura.

– Enfrentamientos de cuartos de final

Rafael Nadal (ESP, 1) contra Dominic Thiem (AUS, 5)

Stan Wawrinka (SUI, 15) contra Alexander Zverev (ALE, 7)

Tennys Sandgren (EEUU) contra Roger Federer (SUI, 3)

Milos Raonic (CAN, 32) contra Novak Djokovic (2).

